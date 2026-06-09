Mulher com bebê de menos de um mês é presa transportando 174 quilos de maconha, em Três Lagoas

Nesta segunda-feira (08), uma mulher, carregando um bebê de menos de um mês, é presa transportando 174 quilos de maconha, em Três Lagoas cidade 327 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo informações divulgas, durante fiscalizações, os policiais deram ordem de parada a um Chevrolet/Celta, que não obedeceu e iniciou fuga. Foi realizado o acompanhamento tático até que a mulher parou o veículo, desceu do carro com um bebê de menos de um mês de idade no colo, e confessou que transportava maconha.

No veículo foram encontrados 154,4 quilos de maconha e 20,4 quilos de skunk. Durante a abordagem um Ford/Ka se aproximou do local. A condutora confessou que acompanhava o Chevrolet/Celta durante o transporte do ilícito.

As duas mulheres disseram terem pego o veículo com a droga em Nova Casa Verde e que iria até Bauru (SP). As duas foram presas e encaminhadas à Polícia Civil em Três Lagoas. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o bebê.