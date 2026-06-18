Motorista contrabandeando cigarros desobedece ordem de parada e capota carro em Bataguassu

Foi apreendido nesta última quarta-feira (17), uma carga de cigarros contrabandeados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). O carro envolvido no crime, perdeu o controle da direção e capotou durante perseguição. O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, os policiais fiscalizavam na BR-267 quando deram ordem de parada a um Hyundai/Veracruz. O condutor não obedeceu e iniciou fuga.

Diante disso, foi realizado o acompanhamento tático até que próximo a uma empresa local o motorista perdeu o controle da direção, colidiu com dois veículos estacionados fora da pista e acabou com o veículo capotado. Ninguém se feriu.

O condutor ainda resistiu à prisão, mas foi contido e preso. No veículo foi encontrada grande quantidade de cigarros de origem estrangeira. O preso, o automóvel e a mercadoria foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.