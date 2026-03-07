Morte de jovem na casa do namorado é investigada pela polícia com hipótese de feminicídio

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Ludmila Pedro de Lima, de 25 anos, ocorrida entre a tarde de sexta-feira (6) e a manhã deste sábado (7), em Campo Grande. O caso é apurado pela 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) com perspectiva de gênero.

De acordo com a polícia, equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em uma residência no bairro Paulo Coelho Machado. No local, a jovem foi encontrada inconsciente e apresentando convulsões. Ela foi socorrida e levada à Santa Casa em estado grave, mas não resistiu.

O morador do imóvel, que é namorado da vítima, relatou em depoimento que os dois haviam discutido anteriormente. Segundo ele, após retornarem para a residência, Ludmila teria ingerido uma substância entorpecente por conta própria. O homem também afirmou que as lesões apresentadas pela jovem no rosto teriam sido causadas por uma queda durante o episódio convulsivo.

Ainda conforme o registro policial, Ludmila apresentava um ferimento abaixo do olho e uma lesão no pé esquerdo quando foi socorrida.

A perícia técnica esteve na residência e realizou os levantamentos no local. Testemunhas e o namorado da vítima também foram ouvidos durante as primeiras diligências.

Embora o caso tenha sido inicialmente registrado como suicídio com base nos relatos colhidos no local, a Polícia Civil informou que a investigação segue com rigorosa perspectiva de gênero.

“Até o momento, não há indicativos técnicos ou periciais que confirmem a hipótese de feminicídio, mas todas as linhas de investigação permanecem abertas para esclarecer as circunstâncias da morte e verificar a veracidade das versões apresentadas”, diz a nota.

A corporação informou ainda que aguarda a conclusão dos exames necroscópicos e periciais para dar continuidade às investigações e adotar as medidas de polícia judiciária cabíveis.