Jovem morre após ser baleado durante operação contra facção em Costa Rica

Nesta terça-feira (17), um jovem, identificado como Joarez Garcia Nogueira, de 23 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante a operação “Fim da Linha”, realizada pelas polícias Civil e Militar em Costa Rica, município a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e encaminhado à Fundação Hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na Rua Custódio Batista Rodovalho, na região central do município, nas proximidades de uma igreja. Inicialmente, informações apontavam que o jovem havia sido atingido por disparos no braço e nas costas.

Segundo as forças de segurança, a ação integra uma operação de combate a uma organização criminosa que atua em Costa Rica. Os trabalhos ocorreram entre os dias 14 e 17 de junho e tinham como objetivo localizar suspeitos ligados ao grupo e apreender armas utilizadas em crimes recentes.

De acordo com a versão apresentada pela polícia, as equipes chegaram a um imóvel apontado como esconderijo da facção quando Joarez teria corrido para a área externa da residência e apontado uma arma de fogo na direção dos agentes. Diante da situação, os policiais efetuaram disparos.

Após o confronto, o jovem recebeu atendimento imediato e foi levado ao hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Durante as buscas no imóvel, os policiais apreenderam um revólver que estaria com Joarez e uma porção de maconha. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos e coletar evidências no local.

A operação também resultou na prisão de quatro pessoas apontadas como integrantes ou colaboradoras da organização criminosa investigada. Além disso, foram apreendidos três revólveres calibre 38, 22 munições, cerca de um quilo de maconha, 53 gramas de crack, uma motocicleta, três aparelhos celulares e uma lata de tinta spray.