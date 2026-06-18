Idoso é preso após matar pit bull do vizinho com golpes de faca em Dourados

Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (17) após matar um cachorro da raça pit bull com diversos golpes de faca em Dourados, município localizado a 201 quilômetros de Campo Grande. O animal foi encontrado ferido no quintal da residência do tutor e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, o tutor percebeu a situação ao chegar em casa e ouvir os gemidos do cão. Ao iluminar o local com a lanterna do celular, ele teria flagrado o vizinho segurando uma faca em uma das mãos e o animal na outra.

Ainda conforme o relato, o suspeito arremessou o pit bull aos pés do proprietário e, em seguida, teria dito: “Está aí seu animal, agora pega essa faca e me mata”. Abalado com a cena, o tutor começou a chorar e acionou outro responsável pelo cão. A Polícia Militar foi chamada logo em seguida.

Quando os policiais chegaram ao endereço, solicitaram que o idoso saísse da residência. Questionado sobre o ocorrido, ele negou ser o autor das agressões e se recusou a informar onde estava a faca utilizada no ataque. O suspeito alegou possuir várias facas em casa e desafiou os presentes a apontarem qual delas teria sido usada.

Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram uma faca que foi reconhecida pelo tutor como sendo a mesma utilizada contra o animal. Diante dos fatos, o idoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

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