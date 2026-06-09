Homem suspeito de homicídio é morto e confronto com o Choque, em Sidrolândia

Na noite desta segunda-feira (08) um dos suspeitos, identificado como Wesley Menezes Custódio, de 18 anos confessou a participação na execução de Thalis Eduardo Assis de Souza, de 26 anos. O crime aconteceu em manhã de domingo (07), em Maracaju, cidade distante 159 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Batalhão de Choque da Policia Militar, após as investigações, os agentes descobriram a localização dos autores na cidade de Sidrolândia. Durante abordagem, Wesley foi encontrado e preso. Quando questionado sobre o crime, o autor confirmou o seu envolvimento e indicou o paradeiro de seu comparsa identificado como Matheus Espíndola de Araújo, de 22 anos,

Diante das informações adquiridas, os agentes se deslocaram para o local indicado na Rua Antônio Corrêa Hortêncio, no Residencial Cascatinha II. Na ocasião, os agentes teriam entrado no imóvel após a autorização da moradora, e Matheus iniciou fuga ao avistar a equipe.

Ainda conforme o Choque, o autor teria saído de um dos cômodos com uma arma em mãos. Os agentes teriam pedido para que Matheus largasse o objetivo, mas ele a apontou para a equipe. Nesse momento, os militares atiraram.

Logo após a ação, Matheus recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhado para o hospital local. O óbito foi confirmado pela equipe médica.

Uma mulher, identificada como Valquíria Farias de Moura, de 26 anos também foi presa após buscas autorizadas em sua residência, onde foram encontradas munições calibre 9 mm.

O caso ainda está sendo apurado pela Policia Militar. O local foi preservado e tanto a arma dos agentes quanto a do Matheus foram apreendidas para análise. A perícia esteve no local.