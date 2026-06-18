Homem passa mal e morre em quarto de motel em Corumbá

Socorristas foram acionados, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais em um dos quartos do estabelecimento

Um homem de 41 anos passou mal e morreu na noite desta quarta-feira (17), em um motel localizado no Anel Viário Popular Nova, trecho urbano da BR-262, em Corumbá.

Os socorristas foram acionados por volta das 19h35. No local, encontraram a vítima, identificada como D.S.O., em um dos quartos, inconsciente e sem sinais vitais.

Durante a avaliação, os profissionais constataram que a vítima apresentava sinais de arroxeamento nas extremidades do corpo, o que indica ausência de circulação sanguínea por um período prolongado. A condição sugere que o homem já estava sem sinais vitais havia um tempo considerável antes da chegada das equipes de emergência.

A filha do proprietário do estabelecimento informou que a vítima chegou acompanhada de uma mulher, que deixou o local momentos antes da chegada do socorro.

A equipe responsável pelo atendimento também confirmou o óbito no local.

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