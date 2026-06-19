Homem morre “com mata-leão” após tentar furtar carro de ex mulher de policial civil, no bairro Mata do Jacinto

Na manha desta sexta-feira (19), um homem, que não teve suas informações divulgadas, morreu após receber mata-leão de policial civil. O caso aconteceu em um condomínio a rua Alzira Alves do Amaral, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima teria invadido o condomínio e tentou furtar o veículo da ex-esposa do policial. O crime foi flagrado e tanto o homem, quanto o agente se envolveram em uma luta corporal.

Durante a briga, a vítima foi imobilizado com um golpe conhecido como mata-leão e acabou falecendo. Ainda conforme os informações, houve tentativa de reanimação no local, mas ele não resistiu.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados no local. O morto não possuía documentos que ajudassem na sua identificação.