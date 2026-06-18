Homem em surto invade igreja, destrói estrutura e causa prejuízo de R$ 22 mil em Campo Grande

Congregação Cristã no Brasil, do bairro Parque Novos Estados - Foto: reprodução/redes sociais
Congregação Cristã no Brasil, do bairro Parque Novos Estados - Foto: reprodução/redes sociais

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após invadir e depredar uma igreja localizada na Avenida Aracruz, no Bairro Parque Novos Estados, região norte de Campo Grande. O caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (18), e os danos causados ao templo foram estimados em aproximadamente R$ 22 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada inicialmente para atender uma denúncia de furto na igreja. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito em surto, promovendo a destruição de diversas estruturas do imóvel.

Um cooperador da instituição religiosa, relatou que recebeu ligações de vizinhos informando sobre a invasão. Ao chegar ao templo, encontrou o autor já contido por moradores da região e por um vigilante que auxiliou na contenção até a chegada da polícia.

Segundo o responsável pela igreja, o rapaz danificou portas, janelas, cercas elétricas e também causou estragos em áreas internas do prédio. Ainda conforme o relato, o suspeito é conhecido na região, vive em situação de rua e faz uso de entorpecentes.

Encaminhado à Depac Cepol, o homem foi autuado por dano qualificado. Na delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.621. O caso segue sob investigação.

 

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