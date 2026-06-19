Homem é socorrido após entrar em subestação de energia e sofrer descarga elétrica na UFMS

Na noite desta quinta-feira (18), um homem, que não teve suas informações divulgadas, precisou receber atendimento médico após ser vítima de descarga elétrica na subestação de energia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). O incidente causou a interrupção de fornecimento de energia no local e em parte da região.

Segundo informações do boletim de ocorrência o homem foi encontrado ferido e a Policia Militar foi acionada para acompanhar o caso. Vigilantes informaram aos policias que no momento, a vítima estava acompanhada de uma outra pessoa, que deixou o local antes da chegada dos agentes e não foi identificada ou localizada.

Ainda segundo o relato a vítima foi encontrada caída no chão com diversos ferimentos pelo corpo. Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi encaminhado para a Santa Casa. Ele não apresenta risco de morte, mas ainda não prestou esclarecimentos sobre a sua presença na subestação.

Uma equipe técnica da Energisa também esteve no local. O caso foi registrado e continua sendo investigado para esclarecer os fatos.