Homem é preso por tráfico de drogas durante Operação e boca de fumo é fechada em Ponta Porã

Homem de 26 anos, que não teve suas informações divulgadas, é preso por tráfico de drogas durante Operação Protetor nesta quinta-feira (18) . O caso aconteceu a Rua Barra Bonita, nº 1342, Jardim Altos da Glória, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. A diligência teve origem no desdobramento das investigações relacionadas a um roubo ocorrido na mesma data.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, um dos possíveis autores do roubo poderia estar escondido em uma residência no Jardim Altos da Glória. O local já era monitorado pelas equipes policiais por suspeita de comércio de drogas e conhecido como “Boca do Luan”.

Ao chegarem ao endereço, os policiais observaram movimentação e constataram que no local havia resíduos de substâncias queimadas em latas e outras superfícies. Essa prática é característica de locais utilizados para a aquisição e o consumo de entorpecentes.

O suspeito foi encontrado dentro da residência e já cumpria pena em razão de condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas. Ainda segundo as informações, o investigado manifestou consentimento livre e voluntário para a entrada da equipe policial, afirmando que nada de ilícito seria encontrado no local.

Entretanto, durante a vistoria realizada no cômodo, foram localizadas e apreendidas quantidades consideráveis de maconha e crack, embaladas para comercialização, assim como dinheiro fracionado e balança de precisão.

O suspeito foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.