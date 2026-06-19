Homem é preso após tentar traficar 289 quilos de maconha de Terenos para a Bahia

Nesta quinta-feira (18), um homem, que não teve suas informações divulgadas foi preso em flagrante após tentar transportar 289 quilos de maconha. O caso aconteceu em Terenos, cidade distante 31 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela PRF (Policia Rodoviária Federal), a apreensão aconteceu durante fiscalizações na BR-262, onde os policiais deram ordem de parada a um Nissan/Sentra. Após ser abordado, o motorista desceu e confessou que transportava maconha com destino a Itapetinga (BA). No automóvel foram encontrados 281 quilos de maconha e 8,3 quilos de skunk.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Terenos.