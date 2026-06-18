Homem é preso após manter ex-companheira em cárcere privado sob ameaça e agressões por cinco dias, em Campo Grande

Nesta quarta-feira (17) por volta das 12h, um homem, de 27 anos, que não teve suas informações divulgadas, teve o mandado de prisão preventiva expedido em Campo Grande. Ele foi acusado pelos crimes de de cárcere privado, lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça contra a mulher, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Conforme apurado no Boletim de Ocorrência, a vítima relatou ter mantido relacionamento amoroso com o investigado por aproximadamente dois anos, estando separada dele há cerca de três meses. Ela informou, ainda, que já havia registrado ocorrência anterior e possuía medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor.

Segundo o relato, a vítima retornava do trabalho em transporte coletivo quando visualizou o investigado no interior do ônibus. Após ambos desembarcarem, ele teria passado a ameaçá-la, afirmando que, caso ela não o acompanhasse, mataria a vítima e seus familiares.

Ainda de acordo com a vítima, diante das ameaças, ela foi obrigada a acompanhar o investigado, que teria retirado seu aparelho celular, impedindo sua comunicação com familiares e terceiros. Ela relatou que permaneceu por aproximadamente uma semana sob domínio e vigilância dele, sendo mantida trancada na residência quando o autor saía, sem poder sair livremente ou manter contato com outras pessoas.

Durante o período em que teria sido mantida em cárcere privado, a vítima afirmou ter sofrido agressões físicas, com socos na boca, no rosto e na barriga, além de ofensas como “puta”, “vagabunda”, “desgraçada” e “biscate”. No momento do registro da ocorrência, apresentava lesão aparente, consistente em hematoma na região do olho direito.

A vítima conseguiu sair do local após 5 dias, depois que o investigado se ausentou e deixou a porta da frente aberta. Após a fuga, ela pediu ajuda a vizinhos. Ainda conforme o boletim, ao tomar conhecimento de que a vítima havia escapado, o investigado teria ido até a residência da mãe dela portando um facão, ocasião em que teria proferido novas ameaças.

Após o cumprimento do mandado, foram adotadas as providências legais cabíveis, permanecendo o preso à disposição da Justiça.