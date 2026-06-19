Homem consegue se soltar de algemas, foge e agride policiais com cabo de vassoura, em Dourados

Na noite desta quinta-feira (18), um homem de 27 anos, que não teve suas informações divulgadas, agrediu os policiais com um cabo de vassoura após conseguir se soltar de algemas. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O suspeito era investigado de violência doméstica.
Segundo informações do boletim de ocorrência, os gentes foram acionados e encontraram o autor em cima de um pé de manga localizado no quintal da vítima. Após 20 minutos se recusando a descer, ele finalmente saiu, mas resistiu a abordagem e passou a ameaçar os policiais.
Ainda durante a ação, foi contatado que a o homem estava foragido do sistema prisional e conseguiu ser contido. Entretanto já na delegacia, o suspeito pediu para utilizar o banheiro mesmo algemado. Pouco tempo depois, o homem conseguiu abrir a algema antes da coleta de biometria.
Diante disso, ele iniciou fuga e foi encontrado próximo às margens da BR-163. Na ocasião, ele encontrou um cabo de vassoura e partiu para cima da equipe policial.
Após luta corporal, os agentes policiais conseguiram conte-lo e o homem foi encaminhado novamente para a delegacia.