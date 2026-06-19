Frentista é baleado três vezes ao fugir de atiradores e escapa após pular muros em Três Lagoas

Um jovem de 20 anos foi baleado três vezes na madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Nova Três Lagoas, em Três Lagoas, após ser surpreendido por dois homens armados quando chegava à casa de um amigo. Mesmo ferido, a vítima conseguiu escapar dos criminosos pulando muros e se abrigando em uma residência vizinha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta da 1h30. Os suspeitos estavam usando capacetes fechados e acompanhados por uma mulher ainda não identificada. Ao perceber que um dos homens portava uma pistola, o jovem, que trabalha como frentista, tentou fugir correndo.

Durante a tentativa de escapar, os criminosos efetuaram diversos disparos contra a vítima. Mesmo atingido, o rapaz conseguiu pular o muro do imóvel e buscar refúgio em uma casa próxima, evitando que a ação terminasse em execução.

Moradores da região acordaram assustados com os tiros. Uma testemunha relatou à polícia ter ouvido cerca de seis disparos e, ao verificar o que acontecia, viu dois homens com panos enrolados pelo corpo entrando em um imóvel abandonado localizado na esquina da rua.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encontraram a vítima na Rua Beato Antônio Frederico. O jovem foi atingido por dois tiros na região do tórax e um no braço esquerdo. Ele foi socorrido consciente, mas com quadro clínico instável, sendo encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internado e deve passar por procedimentos cirúrgicos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas como tentativa de homicídio simples. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

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