FICCO encontra 21 quilos de drogas em encomendas do correio, em Campo Grande

Foto: Divulgação
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Nesta quarta-feira (17), foi realizada uma fiscalização em encomendas postais, onde foram encontrados 21 quilos de maconha em uma unidade de tratamento de cargas. O caso aconteceu em Campo Grande e realizado por agentes da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), com o auxilio de cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana. No local, foram encontrados diversos volumes de drogas.

Segundo informações divulgadas, os pacotes foram encontrados durante inspeção de rotina, realizados para erradicar o uso dor serviços  logísticos  dos correios para o tráfico de entorpecentes. Após o uso de cães farejadores que confirmaram a presença das drogas, agentes da FICCO  realizaram a conferência.

Diante disso, foram encontrados 21,004 quilos de entorpecentes análogos à maconha. A carga foi apreendido.

A  FICCO reúne Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Penal Federal, Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) e Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

 

 

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