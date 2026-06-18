Dupla é presa como 15 quilos de cocaína e 100 medicamentos oriundos do Paraguai

Nesta quarta feira (17), dupla, que não teve as informações divulgadas, foi presa após transportar 15 quilos de cocaína e 100 medicamentos emagrecedores irregulares durante fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, a apreensão aconteceu durante abordagem de um Fiat/Strada, na BR-158. Quando questionado o motorista confessou aos policias que voltava de Ponta Porã com mercadorias vindas do Paraguai.

Diante disso, os policiais realizaram a fiscalização no veículo e encontraram tabletes de cocaína escondidos dentro de baterias. Ao todo, foram apreendidos 8,3 quilos de pasta base e 7,4 quilos de cloridrato de cocaína, também foram apreendidos 12 frascos de medicamentos emagrecedores.

O motorista e uma passageira foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.