DEFRON incinera quase 20 toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança na fronteira

Nesta quarta-feira (17), foi realizada a incineração de quase 20 toneladas de entorpecentes apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. A ação foi realizada pela DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Ponta Porã, 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, a queima foi acompanhada por representantes do Ministério Público Estadual, da DOF (Direção do Departamento de Operações de Fronteira), da Perícia Criminal – Unidade Regional de Ponta Porã e da Vigilância Sanitária do Município. A presença das instituições reforça a transparência, a legalidade e a regularidade de todas as etapas do procedimento.

Os trabalhos tiveram início às 7 horas da manhã e foram concluídos por volta das 19 horas, transcorrendo sem intercorrências. Ao todo, foram destruídos 19.245,300 quilos de drogas apreendidas em procedimentos policiais. A maior parte do material era composta por maconha, que totalizou 18.893,200 quilos. Também foram incinerados 18,5 quilos de cocaína, 48,2 quilos de pasta base de cocaína e 285,4 quilos de outras substâncias ilícitas, entre elas skunk e haxixe.