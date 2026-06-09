Criança de seis anos é deixada sozinha apenas com os cachorros no Coronel Antonino

Uma criança de 6 anos, que teve sua identidade preservada, foi encontrada sozinha na varanda de uma residência no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (8). A Polícia Militar foi acionada por moradores da região, que estranharam a casa aparentemente vazia.

Segundo informações divulgadas pela PM, os vizinhos relataram que o menino estava sozinho há mais de uma hora. Quando tentaram chamar pelos responsáveis, ninguém respondeu, o que levantou suspeitas de que a criança estaria sozinha no local. A denunciante ainda informou que já tinha presenciado a mesma situação anteriormente.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram diversos moradores reunidos na frente da residência. A criança estava apenas na companhia de dois cachorros e não conseguia sair do imóvel por conta própria.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Enquanto aguardavam a chegada dos responsáveis, conselheiros e policiais permaneceram com o menino.

A mãe, de 23 anos, e o padrasto, de 32, chegaram cerca de duas horas depois. Questionados sobre a ausência, afirmaram que haviam saído para comprar pizza, mas retornaram sem o alimento mencionado.

A família foi encaminhada para a Depac Cepol, onde a ocorrência foi registrada. O caso foi enquadrado como abandono de incapaz e maus-tratos contra menor de 14 anos.

O caso ainda está sendo investigado.