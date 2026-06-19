Bebê de 7 meses é internada após cair dos braços do pai em shopping de Dourados

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Foto: Divulgação/PMD

Uma bebê de apenas 7 meses precisou ser internada no Hospital da Vida, em Dourados, após cair dos braços do pai na noite de quinta-feira (18), em um shopping da cidade. O homem foi encaminhado à delegacia e o caso passou a ser investigado pelas autoridades.

A ocorrência mobilizou a equipe da Ronda Escolar da Guarda Municipal após funcionários do hospital acionarem os agentes. Segundo informações, o pai da criança estaria tentando impedir que a mãe entrasse na unidade de saúde para acompanhar o atendimento da filha.

Em depoimento aos guardas, a mãe relatou que estava consumindo bebida alcoólica com o ex-companheiro quando os dois foram ao shopping com a bebê. Ela contou que se afastou por alguns instantes para fumar e, ao retornar, percebeu que a filha havia caído dos braços do pai. A mulher afirmou não saber se a queda foi provocada de forma intencional ou acidental.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai declarou que brincava com a criança e a lançava para o alto quando ela teria escorregado de seus braços. Ele também confirmou que havia ingerido bebida alcoólica junto com a ex-companheira antes do incidente.

Após a queda, a bebê foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada ao Hospital da Vida em um veículo conduzido pelo próprio pai. Durante a identificação dos envolvidos, a Guarda Municipal constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra a mãe da criança, expedido em janeiro deste ano.

Diante da situação, pai e mãe foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados para os procedimentos cabíveis. A bebê permaneceu internada sob cuidados médicos, e o caso segue sob apuração das autoridades.

 

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