Ação integrada prende mulher por tráfico de drogas com pena de 7 anos, em MS

Nesta quinta-feira (18), no âmbito da Operação Protetor, uma mulher de 30 anos é preso por tráfico de drogas, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada por intermédio policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã/MS, Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã e Delegacia de Antônio João, em cooperação com equipes da Delegacia de Imbituva da Polícia Civil do Paraná, subdivisão de Ponta Grossa.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, a sentenciada possui pena restante de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias a cumprir, em regime fechado.

Por meio de trabalho de monitoramento e informações de inteligência policial, as equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul a identificaram e, em articulação com os policiais paranaenses da Delegacia de Imbituva, realizaram as diligências necessárias para a sua localização e captura no município de Ponta Grossa/PR.