Desgovernada, carreta ‘desce a ladeira’ e destrói veículo parado

O que poderia ter sido uma tragédia se tornou apenas danos materiais, após uma carreta desgovernada parar em cima de um veículo corsa vermelho que estava parado na Rua Valparaiso no bairro Guanandi em Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (22).

O vendedor Marcos José Aquino 36 anos que sempre para seu veículo na Rua Valparaiso próximo ao Fort Atacadista para vender salgados, hoje levou um susto. Minutos depois de descer do automóvel, seu carro foi esmagado por uma carreta desgovernada.

Ainda segundo testemunhas, o motorista da carreta desceu para descarregar quando o veículo acabou descendo a rua atingindo o Corsa, que estava estacionado logo atrás.

O Corsa só não foi arrastado pela rua, pois havia outro caminhão estacionado atrás que impediu a descida.

O motorista da carreta conversou com o vendedor, e vai assumir as dívidas do veículo. A polícia de trânsito foi chamada para o local. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)

