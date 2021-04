DESESPERO: Joca já sumiu há seis dias

O desespero começa a fazer parte da rotina de Dani Ocampos e Maria Lúcia Hayd. Elas resgataram Joca que sumiu na última segunda-feira (5). Quem adotou o cachorrinho foi Lúcia que junto ao marido estava cuidando do bichinho. Na última sexta (9) havia mais de 4 mil compartilhamento e neste domingo o número já passa de seis mil, mas sem nenhuma pista do Joca.

Aliás, Joca foi resgatado em agosto do ano passado. Pela primeira vez, um animalzinho escapou dos cuidados deles. Então, o desespero para recuperar o doguinho é cada vez maior. Joca é colado ao esposo de Lúcia. No perfil da Dani a postagem Procura-se e Gratifica-se no facebook já tem quatro mil compartilhamentos, mas nada que ajude a encontrar Joca.

Joca é um cachorro macho, super dócil, com pelagem preta e detalhes brancos na região do pescoço e marrom nas áreas das pernas dianteiras. Ele já está com idade aproximada de 4 anos. O sumiço aconteceu na segunda-feira (5), em frente ao número 131, na Travessa Araguaia,Bairro São Francisco, por volta das 15h30. O endereço é próximo a pedreira, que é contornada pelas ruas Amazonas, Pernambuco e Pedro Celestino.

A informações e gratificação se encontrar Joca é pelo número 98448-01 84