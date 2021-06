Descontrolada, mulher xinga e agride passageiros dentro de ônibus

Mulher que não teve a identidade revelada foi encaminhada para uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros após xingar e agredir passageiros de um ônibus coletivo, em Campo Grande. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (07).

Informações preliminares são de que a envolvida estava descontrolada no ônibus da linha 414. Na rua Dom Aquino com a Almirante Barroso, o ônibus parou com a chegada dos bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Vídeo recebido pelo jornal O Estado Online mostra alguns dos passageiros na calçada esperando a mulher ser levada pelas autoridades.

Confira o vídeo na íntegra: