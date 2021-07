Descarte de resíduos veterinários preocupa moradores do Uirapuru

Moradores do bairro Jardim Uirapuru, em Campo Grande, acordaram, ontem (2), com uma montanha de lixo veterinário à beira de um terreno baldio no cruzamento das ruas Engenheiro Paulo Frontin e Cunha Mato.

A Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientes e de Atendimento ao Turista) esteve no local pela manhã e instaurou um inquérito para investigar o descarte irregular.

Segundo o delegado titular, Maércio Alves Barbosa, foram os moradores que acionaram a polícia já que viram crianças brincando com os resíduos. “Eles informaram que na noite de quinta-feira (1°), um caminhou se aproximou do local e descartou vários materiais. No dia seguinte eles contaram que se tratavam de materiais utilizados para suinocultura e também tinham frascos de raticida”, explicou.

Moradores dizem que situação é comum

A Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientes e de Atendimento ao Turista) acionou a Vigilância Sanitária para a retirada dos resíduos veterinários, mas, a equipe do jornal O Estado esteve à tarde no local e o lixo continuava lá.

Moradores da região afirmaram que o descarte de resíduos é comum foi o que afirmou a atendente de telemarketing, Luzinete Ortigosa. “Toda vez a gente denuncia e não acontece nada. A prefeitura faz o papel dela, vem e limpa, mas não adianta”, reclamou.

O jornal O Estado acionou a prefeitura mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

(Mariana Ostemberg)