Deputado faz nota de repúdio, é desafiado e também recebe rejeição

Em uma live que foi ao ar nesta sexta-feira (21), em sua página no Facebook, Eduardo Moreira, responsável pelo projeto Brasil de Verdade, rebateu por cerca de 20 minutos a nota de repúdio do deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Marçal Filho (PSDB). Além de fazer um desafio de forma irônica ao parlamentar (aos 13 minutos e 43 segundos no vídeo abaixo). a gravação já tem 1,6 mil visualizações, 1,9 mil comentários e 1,6 mil compartilhamentos.

“Ao deputado, faço um convite. Se você é um homem público e se você imagina que possa haver a possibilidade de pobreza no seu Estado, que possa existir a possibilidade ( a possibilidade ao quadrado para que fique bem assim, enfim, uma possibilidade pequena), de existir pessoas que comam restos de comida, de existir pessoas que são assassinadas, de existir milícias, eu faço um convite ao senhor. Vamos fazer um encontro: Eu, o senhor e lideranças indígenas para eles poderem mostrar ao senhor a realidade deles, para eles poderem contar ao senhor a história deles, para ele poderem falar o senhor de seus parentes que foram mortos, para eles poderem mostrar ao senhor as marcas de tiros, as marcas de balas que têm em seus corpos. Talvez o senhor não queira ver isso. A vida é muito mais simples quando a gente não vê e não ouve o lado que sofre”, desafia.

Empresário, palestrante, escritor, economista, ex-banqueiro, Eduardo Moreira ainda leu na live a nota de repúdio do deputado Marçal Filho contra ele e das entidades ligadas aos indígenas e às minorias contra o parlamentar. Procurado pelo O Estado MS Online, o deputado estava apresentando seu programa de rádio e ainda não deu sua opinião sobre a resposta de Eduardo Moreira a sua nota de repúdio.