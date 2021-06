Deputado Contar convida presidente a fazer motociata em Campo Grande

Como anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que vai fazer diversas motociatas pelo Brasil, o deputado estadual Capitão Contar (PSL) fez o convite ao Chefe do Executivo para realizar um ato em Campo Grande. Acostumado a fazer manifestações de moto em Mato Grosso do Sul, o parlamentar que é amante de motocicletas pode ter em breve a participação do presidente.

Contar lembrou ao jornal O Estado que mesmo antes das mobilizações no Brasil, em 2018, levou o nome do presidente em sua campanha percorrendo todos os municípios do estado, de moto. “Já fiz um convite público ao presidente Bolsonaro que já foi reforçado internamente, em nome de todos os motociclistas patriotas que temos em Mato Grosso do Sul. E são muitos! Já fizemos várias mobilizações na capital e estamos a postos, prontos para receber nosso presidente. A data está aberta ainda. Mas, sem dúvida, Bolsonaro, que tem um carinho enorme por nosso estado, virá pilotar ao nosso lado. É questão de agenda”, disse Contar.

O presidente Jair Bolsonaro já participou de motociata no Rio de Janeiro e em São Paulo. A próxima cidade confirmada é Chapecó, Santa Catarina, no próximo dia 26/06. De acordo com o próprio presidente, ele desembarcará na cidade no dia 25, onde deverá visitar as obras da Arena Condá e participar de uma palestra para empresários.

O deputado diz que é totalmente a favor das motociatas e manifestos com a participação do mandatário. “Sou totalmente a favor de manifestações democráticas, pacíficas e ordeiras que têm o propósito de levantar a voz dos brasileiros em defesa da sua liberdade e dos seus direitos constitucionais. As mobilizações de moto que temos visto, defendem essas bandeiras. É pela liberdade que Bolsonaro luta.”

Bolsonaro que tem um apreço por Mato Grosso do Sul já visitou o estado duas vezes após a eleição. As cidades de Corumbá e Nioaque foram as primeiras visitadas recentemente, ele esteve em Terenos para entrega de títulos a assentados.

Texto: Andrea Cruz