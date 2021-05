Deputado bolsonarista protocola pedido de extinção da Federal do Rio de Janeiro

O deputado Anderson Moraes (PSL-RJ) anunciou que protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei propondo a extinção da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Conforme o divulgado pelo portal IG, a justificativa para a ação, segundo o deputado que é seguidor do presidente Jair Bolsonaro, é que o dinheiro público custeava o que ele chamou de “balbúrdia”, além de reafirmar que a instituição tem viés ideológico socialista. Foi feita uma publicação no twitter para anunciar a medida.

O texto concede ainda o direito de transferência dos alunos matriculados para instituições privadas. Aqueles que não forem contemplados no processo seriam encaminhados para outras instituições de ensino superior.

Mesmo assim, o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Andre Ceciliano (PT), descartou a possibilidade. “Enquanto eu for presidente, não vota. É inconstitucional e isso seria atribuição do Poder Executivo”, disse. (Com informações do Portal IG)