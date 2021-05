Depois de um mês internada com câncer, morre atriz Eva Wilma 

A atriz global, Eva Wilma, morreu na noite deste sábado (15), após 1 mês internada tratando câncer no ovário, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital Albert Einstein. O corpo da artista foi enterrado na tarde deste domingo (17), sem horário e nem locais divulgados. Ela deixa um filme de comédia dramática a ser lançado, que concluiu durante a internação: “As Aparecidas”

Eva estudou o texto e o gravou lá mesmo na UTI. Em “As Aparecidas”, Eva Wilma interpretou Otília, personagem que, ao lado das amigas de infância, embarca em uma peregrinação rumo à cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Não tem data de estreia. O elenco conta com Norma Blum, Neusa Borges, Karin Rodrigues e Miriam Mehler.

Ela tinha 87 anos e era uma das atrizes mais consagradas do Brasil com 30 filmes.

Carreira

Durante sua carreira, Eva tentou atuar em um filme de Alfred Hitchcock. No fim da década de 1960. Ele fez um teste para o filme Topázio, mas segundo o site Memória Globo, não foi escalada. Ela estava na Globo desde 1980. Entre suas personagens de novelas mais marcantes estão Altiva, a vilã de A Indomada (1997), com quem conquistou vários prêmios. A Dra. Martha, do seriado Mulher (1998), e Íris, de Fina Estampa (2011). Além disso, se destacou em Pedra sobre Pedra (1992), O Rei do Gado (1996) e Começar de Novo (2004). Sua última novela foi O Tempo Não Para (2018), onde fez a cientista Petra. Foram 66 anos de carreira.

“Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor”, destacou Eva Wilma ao ser homenageada no Prêmio Cesgranrio de Teatro em 2020.

Outra frase que vai ficar na história é a conexão que fez entre a expressão artística com a divindade:“A matéria-prima do ator, além do físico, é a imaginação. Essa criatividade está dentro e fora. Acho que tem um dedinho de Deus no meio disso.”

Eva Wilma Riefle Buckup era paulistana nascida em 14 de dezembro de 1933. Aos 19 anos começou sua carreira no Ballet do IV Centenário de São Paulo, como dançarina. Depois já recebeu convites para atuar no Teatro de Arena e a TV Tupi. Começou na TV Tupi com estreia no programa Alô Douçura, que ficou 10 anos no ar.