Denúncia envolvendo facção termina com quatro presos

Em ação conjunta entre o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite de ontem (26), quatro pessoas foram presas no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande. A prisão ocorreu após denúncia de que um membro da facção do Comando Vermelho (CV) estava sendo mantido em cárcere pela facção rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na ação, foram presas Roseli Cardoso da Cunha, 43 anos, conhecida como “Madrinha’ e Assiria Galvão Jara, 19 anos, além de Thalysson Correa dos Santos, 22 anos, o “Zeus” e João Paulo Costa de 36 anos, vulgo “Padrinho”.

Conforme informações da polícia, a equipe do Bope se deslocou por volta das 19h30 até o endereço onde o homem estava sendo preso. Chegando ao local, os policiais avistaram um Fiat Pálio que fugiu após notar a presença da viatura. O Choque interceptou o carro e encontrou durante revista 8kg de maconha e 7.235kg de cocaína.

No momento da abordagem, as duas suspeitas estavam em frente à residência, sendo que uma delas era esposa de um dos fugitivos, João Paulo. O segundo fugitivo, identificado como Thalysson, alegou que trabalhava com João e recebia parte do lucro da venda de drogas.

Além dos entorpecentes, a polícia encontrou seis aparelhos celulares, um simulacro de pistola e a quantia de R$ 1.079.

Os envolvidos foram encaminhados até a delegacia.