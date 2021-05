Delegado diz ter suspeitos pelo assassinato de ex-presidente do PSL

A morte de Fernanda Daniele de Paula Ribeiro dos Santos, 36, ex-presidente do Diretório Municipal do PSL (Partido Social Liberal), em Nova Andradina, começa a ter encaminhamentos para ser esclarecida. O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil em Batayporã, Filipe Davanso Mendonça, diz que já existem suspeitos de participação do crime.

Após colher 10 depoimentos, já têm alguns suspeitos de participação no crime.“Desde o início das investigações, a polícia tem de forma incansável, tanto buscar a identificação da vítima quanto a autoria do crime. Ao que se apurou até o momento, a vítima teria sido executada na localidade e depois seu corpo foi arrastado para dentro do milharal, na tentativa de dificultar a investigação. Ela não portava documentos pessoais”, informou.

Ao Jornal da Nova, ele disse ainda que testemunhas estão sendo ouvidas. “Até o momento foram ouvidas dez pessoas, e dentro dessas oitivas há alguns suspeitos”, frisou Mendonça.

Sobre a motivação do crime, o delegado citou que ainda não há uma linha definida, entretanto, se tem um direcionamento da a forma que foi cometido o ato e a razão, no entanto, detalhes nesse aspecto ainda não serão divulgados, no intuito de evitar que as investigações sejam afetadas negativamente.

A polícia informou que o objeto utilizado para degolar a vítima não foi encontrado. Um notebook da vítima que contém vários prints de conversas com várias pessoas podem ajudar na apuração dos fatos.

O celular da vítima não foi encontrado.

