Delegado diz que vídeo de pitbulls matando outro cachorro não foi em Campo Grande

A equipe de reportagem do Jornal O Estado MS correu atrás de informações sobre o vídeo de dois cães de grande porte, matando outro cachorro, e a DECAT esclareceu que o caso não aconteceu no bairro Centenário, em Campo Grande, mas sim em um município do Estado de Rondônia.

Segundo informações apuradas, a polícia esteve ciente da situação e procurou identificar os proprietários dos cães para serem responsabilizados. Mas o Delegado Maércio Barboza informou que o caso não aconteceu nesta Capital. Acesse também: Operação da Polícia Federal combate desvio do Tribunal de Contas de MS

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)