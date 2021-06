Delcídio chora em entrevista com jornalista Keliana Fernades

Ao relembrar momento conturbado na carreira polícia durante uma entrevista com a Jornalista Keliana Fernandes, Delcídio do Amaral chora em meio às narrativas de como foi a abordagem da Polícia Federal e Procuradores da República em um quarto de hotel onde ele morava na época.

Com lágrima nos olhos o político destaca “são lembranças de muitas dores, imagina só você acordar 6h da manhã com polícia dentro da sua casa e você não ter nem ideia do que estava acontecendo? fui levado preso e ao chegar na polícia fui me integrar e saber que foi referente à uma conversa minha com o filho do Nestor Cerveró, até então diretor da Petrobrás, uma gravação forjada e montada pelo procurador da república Marcelo Miller, o que foi comprovado pela justiça. Em 85 dias preso eu me mantive firme, embora tenha chorado e chore até hoje” relata.

