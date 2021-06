‘Dedicado’ ao tráfico, jovem vai preso pela 4ª vez em menos de 2 anos

A Polícia Civil de Costa Rica cidade a 418 quilômetros de Campo Grande, prendeu pela 4ª vez em menos de dois anos, um jovem que atua como ‘comerciante’ do tráfico de drogas no município. Segundo informações de populares a equipe responsável, coringa como é conhecido, está se dedicando a ‘profissão’.

O homem que já estava sendo investigado em razão de denúncias anônimas, responde processo por tráfico de drogas e tem como ponto de depósito a própria casa, onde embalava e separava os entorpecentes para venda. No momento da operação, a polícia encontrou a mãe e a esposa do autor no local, não se sabe se elas ajudam Coringa ou apenas estavam na residência. Os agentes também recolheram R$ 385,00 em dinheiro.