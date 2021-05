De Missa de Ação de Graça a feijoada, igrejinha tem agendão pelos 46 anos da escola de samba

Uma das tradicionais escolas de samba de Campo Grande, a Igrejinha completa 46 anos de história, e para comemorar essa data, os integrantes tem uma agenda repleta.

O dia começou com uma Missa de Ação de Graça no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelos 46 anos de fundação da escola.

Na rede social da Igrejinha, as fotos foram postadas com mensagem de gratidão. “Agradecemos ao celebrante e a todos da comunidade pelo carinho, pelas palavras e pelo acolhimento!”.

Hoje também a escola de samba pré-lança o documentário “Raízes”. Em um pouco mais de 50 minutos é contada a história dessas décadas e as conquistas dos 24 títulos.

O documentário montado pelo mestre-sala Douglas Salgueiro Barbosa conta com depoimento de mais de 15 pessoas para retratar cada detalhe da história da escola.

O pré-lançamento será feito nesta quarta-feira (12) às 18h30, no Palácio Popular da Cultura. Quem tiver interesse pode acompanhar também a exibição no YouTube, no canal da Igrejinha a a partir das 19h30 desta quinta-feira (13).

Além dessas outras ações, como live de aniversário será feita na sexta-feira (15), que também será exibida no canal da escola no You Tube. (com Itamar Buzzatta)