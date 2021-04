De forma cruel, homem mata professora a pauladas na presença de filho

Ele não aceitava o fim do relacionamento que durou 18 anos

A professora Telma Ferreira Rabero, de 44 anos, foi mais uma vítima de feminicídio após ser morta a pauladas na noite de sábado (10), em Sidrolândia, depois de ser atacada pelo ex-marido, Jadir Souza da Silva de 51 anos, com quem foi casada por 18 anos e que não aceitava o fim do relacionamento.

O crime aconteceu na frente do filho caçula do casal, um menino de apenas 12 anos, que estava em um dos quartos jogando videogame, quando ouviu os gritos da mãe pedindo socorro.

Segundo informações do site Região News, Thelma e Jadir começaram a discutir, quando o suspeito partiu para cima dela e passou a agredi-la. A vítima foi arrastada para os fundos da residência, onde foi atingida por vários golpes de barra de ferro e machado na cabeça.

Após o crime, o ex-marido fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. (Com informações do repórter Itammar Buzzatta)