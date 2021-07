De empresa familiar a referência na região do lagoa em Campo Grande

Fundada há seis anos, Supermercado do Produtor expandi e prepara novidade especial para os clientes com setor de cama, mesa e banho

Em dezembro de 2014, a família Marques Rosa inaugurava o Hortifruti do Produtor. O empreendimento era fruto de um sonho que tinha começado a pelo menos três anos, que foi o período entre a compra do terreno e a construção. Hoje, conhecido como Supermercado do Produtor, estabelecimento é um supermercado completo, com produtos de mercearia, açougue, padaria e, principalmente, muita variedade.

Omega Marques, filho do casal Meris Terezinha Taroco e Ademir Marques Rosa, conta que a história começou quando a propriedade rural da família, no município de Dois Irmãos do Buriti, foi ocupada por indígenas.

“Nós ficamos com uma mão na frente, outra atrás. Diante dessa situação, fomos morar na casa do vô e da vó, no sítio deles. E a partir daí, tivemos que começar de novo”, relembra Omega.

A volta por cima foi a partir de muito trabalho. Meris e Ademir ao lado dos irmãos Silvana Taroco e Waldemir Marques Rosa começaram a comercializar parte da produção na Ceasa (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Como a produção aumentou muito, a família decidiu abrir o próprio hortifrúti.

“Montamos o hortifrúti do produtor, ficamos lá seis anos, compramos esse terreno aqui e demorou três anos até construirmos e mudarmos. Graças a Deus, hoje, nós já conseguimos conquistar novos espaços”, explica.

A família Marques Rosa sempre lutou junto para que o empreendimento fosse para frente e chegasse no lugar que está hoje. No Supermercado do Produtor todo mundo se dá muito bem e cada um fica responsável por um setor. Waldemir cuida do açougue, Ademir do hortifrúti, Meris fica com a parte do Recursos Humanos e Silvana é quem gerencia a mercearia.

“O que facilita que o meu pai e meu tio são irmãos e a minha mãe e minha tia são irmãs. Todo mundo se entende bem e cuida de um setor. Eu tapo os buracos, quando não tem ninguém faço tudo. Supervisiono e ajudo todo mundo e fico com a parte financeira também. Nossa família se entende muito bem e mantemos os laços e vínculo muito forte”, declara.

De tudo um pouco

O setor de hortifrúti chama atenção de quem passa pelo Supermercado do Produtor, clientes de longe vão ao local aproveitar a variedade de legumes, frutas e verduras. Os outros setores vieram para agregar, então quem visita o supermercado encontra produtos de mercearia até açougue e padaria.

“É para não deixar a desejar quando o cliente chega, temos uma variedade de produtos. Preciso de uma salinha, eu preciso do arroz, preciso de carne. Quero uma cervejinha, um refrigerante, um suco, temos tudo para o cliente sair satisfeito. Temos tudo para atender o nosso cliente da melhor forma”, garante.

Os produtos vendidos no Supermercado do Produtor são de qualidade. A laranja e o limão são produzidos na propriedade rural da família. Além da produção independente, muita coisa vem de outros estados. “Muita coisa não achamos produção aqui no estado. Até as folhas de alface vem do estado de São Paulo. Cheiro verde, batata-doce, até nosso poncã está vindo de fora”, relata.

Por ser um supermercado acolhedor e que oferece preço baixo e qualidade, os clientes são fiéis e se tornam parte da grande família. Todo mundo que passa por lá é recebido sempre com um sorriso no rosto e atendido por um funcionário disposto a ajudar.

“Os clientes chegam, tomamos um café, ficamos hora conversando. Tem muito senhores de idades que vem aqui, fica conversando, o passeio deles e vim no supermercado, então nós damos sempre uma atenção especial para eles”, evidencia Omega.

Sempre inovando

A cada dia os profissionais do Supermercado do Produtor estão se capacitando e buscando levar o melhor para os clientes. A novidade deste ano é ampliação do supermercado, o primeiro piso se transformará no setor de utilidades. Cama, mesa, banho e até eletrodoméstico estará à disposição do cliente. A novidade deve chegar em até 30 dias, é o que explica Omega.

“Creio que daqui um mês teremos novidades. Estamos mexendo em cima já faz alguns dias e a ideia é somar ainda mais para o cliente que vem aqui na loja. Vamos montar um setor de bazar mais completo, cama, mesa, banho e talvez até mesmo eletrodoméstico, utilidades, coisas nesse sentido”, conclui.

Serviço:

O Supermercado do Produtor fica na Avenida Gunter Hans, 2464 no Jardim Tijuca I. Para conferir ofertas e novidades basta acessar o site www.supermercadodoprodutor.com.br ou através das redes sociais. Facebook: supermercadodoprodutor / Intagram: @supermercadodoprodutor / Telefone: (67) 3222-8200.

(Bruna Marques)