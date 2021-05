Daniel Alves é cortado da Seleção Brasileira e Tite convoca novo lateral

Com uma lesão no joelho direito, Daniel Alves não poderá defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A opção de Tite para a lateral-direita foi Emerson, 22, do Real Betis, da Espanha.

A CBF entendeu que o camisa 10 do São Paulo não conseguiria se recuperar a tempo para o período de treinos e jogos. A lesão do atleta ocorreu na última quinta-feira, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

Os convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresina, entre 26 e 31 de maio. O próximo duelo é com o Equador ocorre em 4 de junho, em Porto Alegre. Já no dia 8, o Brasil visita o Paraguai.

(Com informações da Gazeta Esportiva)