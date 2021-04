Dando uma voltinha: PMA captura jacaré de 1,5 metros passeando pelas ruas de Aquidauana

Não é a primeira vez que a PMA (Polícia Militar Ambiental) é acionada para fazer a captura de jacarés transitando pelas ruas de Aquidauana – cidade que fica a 137 quilômetros de distancia de Campo Grande.

Hoje, mais uma vez os militares foram chamados por um empresário, de 36 anos, residente no bairro Santa Terezinha, para capturar outro animal da mesma espécie, que estava transitando na rua e se estabeleceu na calçada da residência dele.

Uma equipe foi ao local e fez o resgate do animal que media cerca de 1,50 metro. Com uso de cambões, o jacaré foi colocado em uma caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, a equipe realizou a soltura em seguida no Pantanal, distante da cidade.