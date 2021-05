Dá tempo: termina hoje prazo para envio do Imposto de Renda

Esta segunda-feira (31) é o último dia do prazo para entregar o Imposto de Renda para a Receita Federal. A declaração pode ser feita até às 23h59 de hoje. Após o prazo, quem fizer a entrega, terá que arcar com uma multa, que tem o valor mínimo de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do valor do imposto.

O prazo do envio foi prorrogado em função da pandemia da Covid-19. O período de ajuste das contas com a Receita terminaria originalmente no dia 30 de abril.

Mesmo com a prorrogação do prazo para entrega do imposto, o cronograma de pagamento das restituições foi mantido. O primeiro lote de restituição foi liberado nesta segunda-feira (31). A decisão de manter o calendário foi tomada para não ter atraso no pagamento.

De acordo com a Receita, o segundo lote será pago no dia 30de junho; o terceiro será em 30 de julho; o quarto em 31 de agosto; o quinto em 30 de setembro deste ano. (Com Agência Brasil)