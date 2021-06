Curta-metragem regional traz história de horror e fantasia

Quem gosta de acompanhar as produções audiovisuais do Estado, a dica para essa quinta-feira (10) é assistir o curta-metragem animado “Interiores”. Produzido pelo artista campo-grandense, Eduardo Azevedo, a produção apresenta ao público a história de um monstrinho manchado que vive em uma casa gigante junto com outras criaturas deformadas.

Com um enredo de fantasia e horror, a rotina do protagonista é alterada com a chegada de uma outra criatura. Produzido em um mês com recursos da Lei Aldir Blanc, Interiores é inspirada em uma história em quadrinhos homônima criada também por Eduardo Azevedo.

“Apesar de oferecer uma narrativa cheia de possíveis simbologias, o curta foi pensado como uma experiência sensorial e afetiva que não depende de qualquer grande enigma a ser desvendado para que a obra possa ser apreciada”, afirma o produtor.

Interiores é resultado do trabalho de seis artistas da Capital. A trilha sonora, considerada o “coração do filme”, é de autoria do João Benitez e Hígor Muller, vocalista da banda Peixes Entrópicos. Arthur Ruiz e Rafael Moreira são os responsáveis pela animação e edição. Gabriel Quartin trabalhou junto com Eduardo na direção de arte.

Confira na íntegra o curta-metragem Interiores: