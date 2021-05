Curta de campo-grandense ganha três principais prêmios de Festival Internacional

“As invenções de Akins” ganhou as três principais categorias do Festival de Cinema Online Internacional, o BIMIFF – Brazil International Monthly Independent Film Festival: Melhor diretor, melhor ator principal e melhor atriz coadjuvante. Faltou melhor curta, mas o trabalho já está no ar desde 2018. Ele foi contemplado pelo FEMIC em 2017 da prefeitura de Campo Grande pela Sectur (Secretária Municipal de Cultura e Turismo) e seu diretor, idealizador e produtor, Ulísver Silva o disponibilizou no ano seguinte.

Ulísver vê como mais uma forma de deixa o trabalho em evidência. “É bacana porque é um reconhecimento do nosso curta. Já participamos de outros festivais, inclusive fora do país, não chegamos a ganhar, mas fomos exibidos. Esta é a primeira vez que recebemos premiação. É um certificado para cada categoria”, destaca.

Ulísver aponta estas vitórias como mais um reconhecimento da equipe que trabalhou no filme. “Akins é um menino que adora construir seus próprios brinquedos. Depois de ver um programa de TV, resolve construir sozinho uma máquina feita de sucatas e brinquedos. Porém o que parecia ser apenas uma brincadeira, se torna um grande desafio para sua autoestima”. Esta é a sinopse do filme que é quase uma autobiografia do criador que também foi criado sem o pai por uma mulher guerreira.

O filme ainda foi indicado no mesmo festival como: Melhor cartaz, trailer, edição e designer de som. “É um Festival novo, porém, vem com reconhecimento”, avalia. O curta já foi indicado e foi exibido pelo mundo. O cineasta prepara um longa exclusivo que está no período de tratamento final do roteiro.