CUFA/MS ajuda e faz homenagem às mães de duas aldeias urbanas

Com entrega de cestas básicas e plantas, a Cufa/MS (Central Única das Favelas em Campo Grande ) comemora o dias das mães em duas aldeias urbanas de Campo Grande: Inamaty Kaxé (Novo Dia) e Estrela do Amanhã. Todas as ações estão programadas para acontecer às 10 da manhã, deste sábado (8).

As entregas terão, além das cestas básicas, produtos de beleza, kit higiene e flores para dar carinho e acolhimento. As Cufas se concentraram durante a pandemia em mães de favelas e aldeias. A estimativa é atender neste domingo (9), 500 mil mães por todo Brasil. A decisão foi tomada quando a instituição percebeu que, mesmo dentro das favelas onde as pessoas sofreriam mais os impactos da crise da Covid-19, havia um grupo de pessoas que estava ainda mais vulnerável: as mães. Essas mulheres, chefes de seus lares, cuidam não apenas de seus filhos, mas muitas vezes dos idosos de suas famílias.

“Percebemos que essas mulheres, na maioria das vezes, não tem um suporte, não tem para onde correr quando o calo aperta. E durante a pandemia, apertou muito. É preciso olhar para elas. Essa homenagem vem depois de um ano de muitas perdas, dores e lutas como uma forma de dizer ‘parabéns, vocês são incríveis e não estão sozinhas’”, diz Kalyne Lima, vice-presidente da CUFA Nacional.