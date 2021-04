Cruzeiro vence Atlético-MG em clássico no Mineirão

O primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG de 2021 terminou com a vitória celeste por 1 a 0, neste domingo (11). O gol do jogo no Mineirão foi marcado por Airton, aos 16 minutos do segundo tempo. No final da partida, William Pottker e Hulk ainda se estranharam e acabaram expulsos.

Com o resultado, a Raposa foi aos 17 pontos. O Galo permanece com 21 pontos na liderança, mas pode ver a distância diminuir no topo do Campeonato Mineiro.

Os dois tempos do jogo foram bem distintos. No primeiro, partida morna, com baixíssima intensidade e pouca emoção. Na etapa final, a partida melhorou e teve boas oportunidades para os dois lados. Mesmo com um time tecnicamente pior, o Cruzeiro mostrou maior interesse em toda a partida diante de um rival “tranquilo” na maior parte do tempo e anulado em seu ataque.

Os primeiros minutos do Galo foram animadores. Por duas vezes -10 e 12 minutos-, Vargas levou perigo ao gol de Fábio. Depois disso, o jogo ficou equilibrado mesmo sem o Cruzeiro ameaçar a meta alvinegra. Apesar da boa postura da Raposa, o Atlético não teve a intensidade esperada e mal tentou acelerar a partida. Sua maior arma, Nacho Fernández, participou pouco devido às excessivas tentativas de lançamento do setor defensivo e que não surtiram efeito.

Bem mais animado que a etapa inicial, o segundo tempo voltou mais intenso. Quando o gol atleticano parecia amadurecer, o Cruzeiro encaixou uma troca de passes e saiu na frente. Matheus Pereira acionou Sobis, que serviu Airton na entrada da área. O camisa 7 chutou no canto esquerdo de Everson e viu a bola balançar as redes depois de tocar na trave. Pouco depois, Bruno José chutou mascado e por pouco não fez o segundo.

(Com informações da Folhapress)