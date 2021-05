Live-action da Disney estreia nos cinemas e no streaming aclamado pela crítica, porém envolto em polêmicas nas redes sociais

Há algum um tempo a Disney investe em remakes e live-actions e, nesse panorama, expandiu seu universo para abordar vilões, tornando-os protagonistas. Esse foi o caso de Malévola, cuja história caiu no gosto da audiência, mas não agradou muito aos críticos e agora, na estreia da semana, temos “Cruella”, filme que trata da história da eterna vilã de “101 Dálmatas” (1961) e propõe um novo olhar sobre a malvada que quer fazer um casaco com pele de filhotes de dálmata.

O longa dirigido por Craig Gillespie, de “Eu, Tonya” (2017), tem como protagonistas Emma Stone e Emma Thompson, e grande elenco. Ambientado na Londres dos anos 70, em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si por meio de seus designs, ela acaba chamando a atenção da baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora.

Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Crítica especializada

Bem avaliado pela crítica, com ressalvas ao roteiro, os críticos aprovaram a nova produção da Disney. O produtor e jornalista Simmon Thompson elogiou a fotografia e o elenco. “Cruella é saboroso. Visuais ricos e fotografia criativa aprimoram esta história de origem vigorosa. Emma Stone brilha enquanto ela evolui no protagonismo ao lado da baronesa de Emma Thompson. Joel Fry e Paul Walter Hauser são parceiros maravilhosos no crime.”

Erik Anderson, do site Awardswatch, gostou da dobradinha Emma Stone e Emma Thompsom. “Cruella é uma diversão espetacular. Um pouco demorado por ter 2h15, mas adorei Emmas Stone e Thompson mastigando e aterrorizando a paisagem com alegria. Lindamente fantasiada por Jenny Beaven, uma trilha sonora empolgante de Nicholas Britell e Paul Walter Hauser é absolutamente hilária.”

Sarah El-Mahmoud, do site CinemaBlend, também elogiou o elenco, mas não se convenceu com o roteiro do filme. “Emma Stone legitimamente me deu arrepios em dado momento – e o elenco e a produção estão estilosos e ácidos. O mergulho na moda dos anos 1970 é fantástico… Mas uma história de origem de Cruella ainda não me ganhou por completo. [O filme] parece forçado e indulgente.”

Jazz Tangcay, da revista “Variety”, não poupou os elogios. “‘Cruella’ é diabolicamente bom! Preparem-se para Emma Thompson e Emma Stone se enfrentarem. Acreditem nos visuais e nos figurinos que viram no trailer, porque esse filme é impactante. Ah, e também temos uma trilha sonora incrível.”

Polêmica nas redes sociais

Antes mesmo de estrear, “Cruella” já está gerando polêmica. Isso porque, para muitos internautas, o longa poderia fazer referência aos maus-tratos contra animais. O live-action quer explorar lados da vilã que o público ainda não viu, trazendo uma antagonista psicopata e um pouco maluca, porém brilhante. Só que, para alguns internautas, parece absurdo fazer um filme para Cruella. Uma jovem demonstrou sua indignação no Twitter. “A Disney querendo que a gente simpatize com uma mulher que sequestrou 99 filhotes de dálmata pra fazer casaco.”

Há quem usou o assunto para criticar a indústria da moda. “2021 e as pessoas estão cancelando a Cruella por ela fazer casaco de cachorros. Uma personagem criada em 1950 sendo cancelada atualmente por algo que empresas fazem todos os dias, enfim o desespero.”

E teve até comparações entre Cruella e Coringa. “Eu vi uma pessoa falando, reclamam da Cruella mas gostam do Coringa. Cara, entre um criminoso com psicológico lascado e uma mulher que mata cachorros, sinto mais empatia pelo cara”, disse uma internauta.

“Cruella”, além da direção de Craig Gillespie (de “Eu, Tonya”), conta com roteiro de Tony McNamara (“Walt nos Bastidores de Mary Poppins”) e Dana Fox (“Megarromântico”). O longa tem pré-estreia hoje no Cinemark, e amanhã estreia simultaneamente, em cinemas e no streaming Disney+ pelo Premier Access, por um custo adicional. A classificação indicativa é de 12 anos.

(Marcelo Rezende)