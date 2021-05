Crianças e adolescentes aprendem com poesia em colégio de Campo Grande

Desde o ano passado, a poesia facilita a aprendizagem de alunos de um colégio em Campo Grande. O projeto literário é trabalhado em todas as etapas de Ensino, desde a educação infantil até o 3º Ano do Ensino Médio. O objetivo é aumentar a produção leitor/escritor dos estudantes dentro de cada gênero textual, mas também trazer o encantamento destes.

De acordo com uma das idealizadoras, a coordenadora do Projeto ABC/CBA, Erika Costa, em cada etapa é trabalhado um gênero diferente. “A poesia é trabalhada com o 4 º e 5º anos com os poetas Manoel de Barros e Cecília Meirelles e buscamos também o encantamento deles com a sonoridade poética. Por isso, também estamos trabalhando com a poesia cantada de Manoel de Barros, musicadas pelo músico Márcio de Camillo no projeto dele: Crianceiras. Assim, trazemos para a sala de aula a aprendizagem lúdica e significativa”, explica.

As crianças levam para casa uma Maleta que tem duas funções. A primeira é levar para casa uma poesia ou do Manoel de Barros ou da Cecília Meireles. “Ela, faz o registro para trabalhar a produção leitor e escritor e quando retorna apresenta para os colegas, além de dizer se o que gostou e não gostou. A segunda parte também pode acontecer da criança poder levar a maleta e a família escolher a poesia de um dos dois poetas e a criança faça a mesma apresentação na escola”, pontua a coordenadora.

gostoso de trabalhar

O Projeto Literário é previsto para acontecer todos os anos no 1° bimestre e se encerra todo mês de julho. A professora Fabíola Martins, do 4°ano fundamental I, relata que a princípio apresentar a poesia com o intuito de trazer algo diferente de leitura, um texto diferente do dia a dia. “Mas quando isso vai sendo introduzido vai encantando e eles vão se apaixonando. Deixa de ser só um gênero literário e passa a ser um interesse deles. Eles começam a questionar a diferença entre poesia e poema. Aí fica realmente mais gostoso de trabalhar na questão da escrita da leitura com este gênero”, conta.

“Eles já acharam incrível e por ser um escritor da terra. E dizem: ‘Olha é aquele que a gente vê no Centro, sentadinho no sofazinho. Eles estão realmente apaixonados e aí a gente acaba envolvendo todos no projeto de fazer o mural. Como trabalhamos a diferença entre poema e poesia . Eles encontraram a poesia na arte que fizeram no mural, no caso nosso foram as borboletas que eles decoraram por conta do poema Borboletas, de Manoel de Barros”, explica a professora.