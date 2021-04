Criança recria fotos de mulheres ícones negras e da história mundial

Criado e administrado pela mãe, Daiane Braz, o perfil do instagram da pequena Clarinha Larchete é uma homenagem constante ao sucesso da mulher negra pelo mundo e também daquelas que fizeram história. A cultura afro é exaltada pela criança com tanta maestria que já chegou a mais de 17, 8 mil seguidores. As postagens têm centenas de interações e curtidas. Clarinha tamé, é embaixadora do @anacuriosaoficial.

A modelo mirim recria fotos de ícones negras apareceu na página do facebook Negras Melodias sendo divulgada. Ela tem oito anos e já recriou fotos de Conceição Evaristo, Rosa Parks, Oprah, Tereza de Benguela e Marielle Franco!

Além disso, o perfil de Clarinha revela postagens do que ela faz no seu cotidiano de modelo mirim. Além disso, há vídeos com mensagens de empoderamento e encorajamento. A pequena modelo, porém, chama atenção mesmo pelas recriações de homenagem às mulheres negras que se destacaram na história mundial.

Clarinha aparece caracterizada o mais parecido possível com a diva negra escolhida para ser homenageada na reeleitura das fotos originais, as legendas trazem uma pequena biografia conta um pouco da história de cada uma dessas personalidades. Lá é possível conferir Michelle Obama, Tereza de Benguela e Mae Carol Jemison, além da escritora Maria da Conceição Evaristo, da ativista Ruby Neil Bridges Hall, da poetisa Amanda Gorman e da atriz Isabel Fillardis.

A mais recente é de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Malala quase foi morta no Paquistão por defender o direito à Educação.