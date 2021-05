Criança de três anos morre após brincar com gasolina

Após dar entrada no hospital com inúmeras lesões de queimaduras pelo corpo, uma criança de três anos morreu. O caso aconteceu em Costa Rica, cidade a 331 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (5). A mãe da criança alega que foi um acidente doméstico, mas a Polícia Civil do município afirmou que irá investigar o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança conta que a menina estaria brincando com gasolina, utilizada para ascender o fogão à lenha da família. A mulher disse que o gás havia acabado e por isso ela iria utilizar a gasolina.

Na ocasião, a mãe não presenciou o ocorrido e foi chamada pelo seu outro filho. Ela explicou para a polícia que tentou apagar o fogo com as mãos e depois jogou no filho, mas as tentativas não tiveram sucesso. A Polícia Civil e conselho tutelar estiveram na casa da família.

Com informações de Itamar Buzzatta