Criança de 11 anos é ameaçada pelo próprio pai após pedir socorro para madrasta agredida

Um homem de 36 anos foi preso depois de agredir a esposa e ameaçar a própria filha, de 11 anos, que buscou ajuda para a madrasta. O caso ocorreu em Maracaju, na noite de domingo (30), e a briga teria começado porque a mulher não fez feijão para o homem jantar.

Segundo as informações do site MS News, o homem agrediu a mulher com socos na cabeça e na barriga porque ela não cozinhou o feijão para o jantar. A vítima pediu ajuda para a enteada, para que elas buscasse por socorro, mas a menina foi impedida pelo próprio pai de sair de casa. O homem ameaçou a criança com uma faca.

A polícia foi chamada e prendeu o homem em flagrante.