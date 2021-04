Criadora de Campo Grande veste o Brasil com roupas que cantam

Nathany Gimenez veste mc’s pelo Brasil afora. Criadora de moda em Campo Grande, a estilista não para de inovar e fazer leituras de vestimentas que remetem a tanto estilo próprio que suas modelos se sentem identificadas e alocadas em filmes até futuristas onde as roupas que usam cantam. É o estilo próprio que move a gente de fato e é justamente deste algo inato da moda que a marca da artista MODA GMZ dialoga com quem a veste.

Ela começou em 2016 e em plena pandemia de 2021 está forte na sua área. De lá pra cá o novo veio se modificando na vida e arte da estilista Nathany Gimenez. “Bastante coisa mudou. As pessoas necessitam de mudança e começam a buscar pelo novo. A natureza da moda é exatamente essa: lançar algo novo baseado no que já existe. Mas nas minhas criações, eu mantive o estilo e acrescentei detalhes que trazem originalidade”, revela.

É nesta atitude particular que se baseia a Moda GMZ. “O conceito que eu daria para minhas criações é o estilo. O que é bem diferente de moda em si. O estilo ultrapassa a moda. É sobre identidade. Ele se caracteriza por traços e detalhes individuais e isso diferencia a produção artística”, explica Nathany.

o comunicar do vestir

Com isso, a estilista de Campão quer que a roupa se comunique por meio de imagens, formas e cores. “Ela (a roupa) apresenta ao mundo as opiniões de quem usa. Quando alguém vê a diferenciação nas minhas criações, ela recebe reações em seu corpo, representadas por emoções e sentimentos”, pontua.

Tudo isso pega pelo cognitivo ou seja por relações entre a mente e o sentir. “Essas emoções estão relacionadas às memórias do indivíduo em relação a essa interpretação e isso gera um sentimento. Quando alguém sente, esse alguém está pensando algo. É isso que eu quero provocar na mente das pessoas, fazer com que elas pensem. Além disso, minhas peças também têm relação com o prazer de ser visto e isso encoraja a mostrar a originalidade de quem usa|, avalia Nathany.

Para ela a roupa chega primeiro na apresentação da personalidade de quem veste. “Quem usa e gosta do tipo de peça que eu crio transmite sinais de quem é. Assim, possibilita a identificação ou não com outras pessoas, gerando dos movimentos que são a base do estilo: a imitação ou a diferenciação. A vontade de querer parecer igual se apresenta na imitação, com sentido de pertencimento. A diferenciação aparece como vontade de parecer diferente. Meu objetivo é exatamente esse, por meio dessa vontade de parecer diferente que surgem minhas ideias”, confessa a estilista.

significado de moda

Moda antes de ser é o ato de vestir-se. Significa modo/maneira. “É uma maneira de refletir as atitudes sociais, econômicas, culturais e políticas em relação ao que estamos vivendo. É um reflexo do comportamento e pensamento da sociedade”, explica Nat e emenda falando de sua particularidade na criação com peças exclusivas para MC’s gravarem clipes musicais.

“A relação entre música e moda é que elas compartilham uma mesma forma de linguagem: a comunicação por meio do movimento”, aponta. Para Nathany, esse movimento se torna rítmico, seja ele por composições musicais ou por meio de tecidos em coleções de moda.

“No momento que esse movimento é expresso, ele está sujeito a interpretações e é aí que a relação entre a moda e a música entra. A música funciona como voz da época, da geração. A moda estabelece essa conexão com a época em que é pensada e feita. Então dá para dizer que a música é a voz da roupa. E a roupa a voz do tempo”, conclui.

Desta forma, se as roupas da estilista Nathany Gimenez falassem, cantariam músicas que tocam quem gosta de se vestir da Moda GMZ.